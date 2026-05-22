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Tópicos: Deportes | Fútbol | Unión Española

Unión Española desmintió gestiones por César Pinares

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El club hispano salió al paso de versiones sobre el mercado de pases y aseguró que trabaja en otras alternativas.

Unión Española desmintió gestiones por César Pinares
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Unión Española emitió un comunicado oficial para desmentir que esté evaluando avanzar por el volante César Pinares, luego de versiones que lo vincularon con el club de cara al segundo semestre.

"Informamos a nuestros hinchas y a la opinión pública que Unión Española actualmente no se encuentra evaluando avanzar por el jugador César Pinares, por lo que la información difundida recientemente no corresponde a la realidad", señaló la institución en su publicación.

El elenco "hispano" agregó que continúa trabajando en materia de refuerzos para el segundo semestre y que actualmente está enfocado en otras alternativas. "Cualquier novedad oficial será comunicada oportunamente a través de nuestras plataformas oficiales", cerró Unión Española.

Además del nombre del volante zurdo, en Independencia sonó el del zaguero venezolano Bianneider Tamayo, hoy en Universidad de Chile, quien estuvo a préstamo en la campaña del descenso.

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