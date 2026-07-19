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Tópicos: Deportes | Fútbol | Unión Española

Unión Española felicitó a España tras ganar el Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro chileno hizo una publicación en sus redes sociales.

Unión Española felicitó a España tras ganar el Mundial 2026
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El conjunto chileno Unión Española, a través de sus redes sociales, felicitó a la selección de España tras ganar el Mundial 2026 en la final ante Argentina jugada en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

"Desde Unión Española saludamos con orgullo a la Federación Española de fútbol por conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026 y alcanzar la segunda Copa del Mundo de su historia", publicaron en su cuenta de Instagram y X.

Además se acordaron de sus origenes: "Un logro que llena de alegría a millones de españoles alrededor del mundo y que celebramos con especial emoción por nuestras raíces", cerró el equipo de Primera B con un gráfica con una imagen del plantel español levantando la copa.

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