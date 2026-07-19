Unión Española felicitó a España tras ganar el Mundial 2026
El cuadro chileno hizo una publicación en sus redes sociales.
El cuadro chileno hizo una publicación en sus redes sociales.
El conjunto chileno Unión Española, a través de sus redes sociales, felicitó a la selección de España tras ganar el Mundial 2026 en la final ante Argentina jugada en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.
"Desde Unión Española saludamos con orgullo a la Federación Española de fútbol por conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026 y alcanzar la segunda Copa del Mundo de su historia", publicaron en su cuenta de Instagram y X.
Además se acordaron de sus origenes: "Un logro que llena de alegría a millones de españoles alrededor del mundo y que celebramos con especial emoción por nuestras raíces", cerró el equipo de Primera B con un gráfica con una imagen del plantel español levantando la copa.