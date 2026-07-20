Marcelo Díaz evalúa su retiro del fútbol para fin de año
Desde el entonro del jugador avisaron que es una decisión prácticamente definida.
Desde el entonro del jugador avisaron que es una decisión prácticamente definida.
La escasa actividad que ha tenido el capitán y mediocampista de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, tiene al exseleccionado chileno evaluando la posibilidad de retirarse a fin de año.
De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el dos veces campeón de América con la Roja se mantiene con problemas físicos y ante la escasa continuidad que ha tenido a lo largo de la presente campaña con la camiseta azul desde el entorno del jugador contaron que efectivamente está analizando poner fin a su carrera como futbolista profesional.
En la presente campaña, Díaz suma apenas 8 partidos con solo 136 minutos disputados.