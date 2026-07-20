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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Marcelo Díaz evalúa su retiro del fútbol para fin de año

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Desde el entonro del jugador avisaron que es una decisión prácticamente definida.

Marcelo Díaz evalúa su retiro del fútbol para fin de año
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La escasa actividad que ha tenido el capitán y mediocampista de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, tiene al exseleccionado chileno evaluando la posibilidad de retirarse a fin de año.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el dos veces campeón de América con la Roja se mantiene con problemas físicos y ante la escasa continuidad que ha tenido a lo largo de la presente campaña con la camiseta azul desde el entorno del jugador contaron que efectivamente está analizando poner fin a su carrera como futbolista profesional.

En la presente campaña, Díaz suma apenas 8 partidos con solo 136 minutos disputados.

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