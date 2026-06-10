Unión Española investigará denuncia de agresión al hijo de un jugador de San Felipe

Unión Española emitió un comunicado oficial luego de la denuncia realizada por el Sifup, que acusó la agresión de un hincha contra el hijo de un jugador de Unión San Felipe durante el partido disputado en el Estadio Santa Laura.

El Sndicato de Futbolistas pidió que se investigara lo ocurrido en el recinto "hispano", apuntando a un hecho que afectó a un menor de edad en el marco del compromiso por la última fecha de la primera rueda en el Ascenso.

Ante esa situación, el club de Independencia señaló: "Rechazamos categóricamente cualquier conducta que atente contra la seguridad, la sana convivencia y el ambiente familiar que históricamente ha caracterizado a nuestro estadio".

Unión Española además sostuvo que Santa Laura "es reconocido como un espacio de encuentro para hinchas, familias y niños", condición que, según afirmó la institución, seguirá resguardando "con firmeza".

Sobre lo ocurrido en el duelo ante Unión San Felipe, el club planteó que corresponde a "una situación aislada que no representa el comportamiento habitual de quienes asisten a nuestros partidos ni los valores de nuestra institución".

Finalmente, Unión Española informó que inició "un proceso de investigación para determinar las circunstancias en que ocurrieron los acontecimientos e identificar a todos los involucrados" y aseguró que colaborará con las autoridades competentes para que quienes resulten responsables reciban las sanciones correspondientes.