Unión Española se reforzó con hermano de Jhojan Valencia para el segundo semestre

Este lunes, Unión Española anunció mediante redes sociales el fichaje de Nicolás Valencia, volante chileno-colombiano y hermano menor de Jhojan Valencia, mediocampista de Universidad Católica.

El jugador, que nació en Valparaíso, viene de jugar en Boyacá Chicó y vivirá su primera experiencia en el balompié nacional tras su paso previo por Orsomarso y el conjunto ajedrezado.



Durante esta temporada, el futbolista de 25 años disputó 20 partidos con el club cafetero y anotó un gol.

De esta forma, Valencia se sumó a Franco Ratotti, delantero argentino que tendrá su segunda etapa en el cuadro hispano.