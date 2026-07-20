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Tópicos: Deportes | Fútbol | Unión Española

Unión Española se reforzó con hermano de Jhojan Valencia para el segundo semestre

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Nicolás Valencia se convirtió en el segundo fichaje del cuadro hispano tras la incorporación de Franco Ratotti.

Unión Española se reforzó con hermano de Jhojan Valencia para el segundo semestre
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Este lunes, Unión Española anunció mediante redes sociales el fichaje de Nicolás Valencia, volante chileno-colombiano y hermano menor de Jhojan Valencia, mediocampista de Universidad Católica.

El jugador, que nació en Valparaíso, viene de jugar en Boyacá Chicó y vivirá su primera experiencia en el balompié nacional tras su paso previo por Orsomarso y el conjunto ajedrezado.

Durante esta temporada, el futbolista de 25 años disputó 20 partidos con el club cafetero y anotó un gol.

De esta forma, Valencia se sumó a Franco Ratotti, delantero argentino que tendrá su segunda etapa en el cuadro hispano.

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