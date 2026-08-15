Unión Española superó a San Marcos de Arica y volvió a ganar en casa

Unión Española superó por 2-1 a San Marcos de Arica este sábado en el Estadio Santa Laura y sumó tres importantes puntos por la fecha 21 de la Liga de Ascenso.

El conjunto hispano consiguió además volver a celebrar como local, luego de que en su anterior presentación en Independencia sufriera una derrota por 3-0 frente a Deportes Antofagasta.

Los goles llegaron todos durante el primer tiempo. Unión Española abrió la cuenta al minuto de juego gracias a un autogol de Cristóbal Guerra, mientras Andrés Barboza igualó para San Marcos de Arica a los 7'.

La ventaja definitiva para los hispanos apareció a los 34', cuando Felipe Massri convirtió el 2-1 que terminó entregando los tres puntos al elenco de Santa Laura.

La victoria ante el elenco ariqueño confirmó además el buen momento reciente de Unión Española, que venía de derrotar por 1-0 a Deportes Puerto Montt como visitante y ahora encadenó su segundo triunfo consecutivo en el campeonato.

Con este resultado, Unión Española alcanzó los 31 puntos y escaló provisoriamente al cuarto puesto, superando la línea de Deportes Antofagasta, San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, que quedaron con 30 unidades a la espera del resto de la fecha.

El próximo desafío del elenco hispano será una exigente visita a Cobreloa en Calama, programada para el sábado 22 de agosto por la fecha 22 de la Liga de Ascenso.

Tras la derrota en Independencia, San Marcos de Arica tendrá como próximo rival al colista Rangers de Talca, al que recibirá en el Estadio "Carlos Dittborn" por la fecha 22 de la Liga de Ascenso.