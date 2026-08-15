Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago5.4°
Humedad96%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Unión Española

Unión Española superó a San Marcos de Arica y volvió a ganar en casa

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro rojo capitalizó dos aciertos en el primer tiempo y dio un salto en el Ascenso.

Unión Española superó a San Marcos de Arica y volvió a ganar en casa
 @UEoficial
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Unión Española superó por 2-1 a San Marcos de Arica este sábado en el Estadio Santa Laura y sumó tres importantes puntos por la fecha 21 de la Liga de Ascenso.

El conjunto hispano consiguió además volver a celebrar como local, luego de que en su anterior presentación en Independencia sufriera una derrota por 3-0 frente a Deportes Antofagasta.

Los goles llegaron todos durante el primer tiempo. Unión Española abrió la cuenta al minuto de juego gracias a un autogol de Cristóbal Guerra, mientras Andrés Barboza igualó para San Marcos de Arica a los 7'.

La ventaja definitiva para los hispanos apareció a los 34', cuando Felipe Massri convirtió el 2-1 que terminó entregando los tres puntos al elenco de Santa Laura.

La victoria ante el elenco ariqueño confirmó además el buen momento reciente de Unión Española, que venía de derrotar por 1-0 a Deportes Puerto Montt como visitante y ahora encadenó su segundo triunfo consecutivo en el campeonato.

Con este resultado, Unión Española alcanzó los 31 puntos y escaló provisoriamente al cuarto puesto, superando la línea de Deportes Antofagasta, San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, que quedaron con 30 unidades a la espera del resto de la fecha.

El próximo desafío del elenco hispano será una exigente visita a Cobreloa en Calama, programada para el sábado 22 de agosto por la fecha 22 de la Liga de Ascenso.

Tras la derrota en Independencia, San Marcos de Arica tendrá como próximo rival al colista Rangers de Talca, al que recibirá en el Estadio "Carlos Dittborn" por la fecha 22 de la Liga de Ascenso.

Tabla de posiciones - Liga de Ascenso 2026
Fecha 21 en desarrollo
Actualizada tras Unión Española 2-1 San Marcos
Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Cobreloa 19 35 +15 Ascenso
2 S. Wanderers 19 34 +15 Semifinales liguilla
3 Magallanes 20 32 +1 Liguilla
4 Unión Española 20 31 +1 Liguilla
5 D. Antofagasta 19 30 +12 Liguilla
6 San Marcos 20 30 +8 Liguilla
7 D. Puerto Montt 19 30 +2 Liguilla
8 San Luis 19 29 +4 Liguilla
9 D. Copiapó 19 27 -3 -
10 D. Recoleta 19 26 0 -
11 D. Temuco 19 24 +3 -
12 D. Iquique 19 21 +1 -
13 Curicó Unido 19 20 -10 -
14 U. San Felipe 19 20 -19 -
15 D. Santa Cruz 19 16 -10 -
16 Rangers 20 6 -20 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.
Actualización: Tabla provisoria tras Unión Española 2-1 San Marcos y Rangers 2-3 Magallanes. La fecha 21 continúa en disputa.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada