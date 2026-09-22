John Armijo se ilusiona con evitar el descenso junto a La Calera: "No está todo dicho"

John Armijo, nuevo entrenador de Unión La Calera tras la salida de Martín Cicottello, tendrá como principal misión intentar sacar al cuadro "cementero" del último lugar del Campeonato Nacional 2026.

En tanto, su estreno será este miércoles frente a Universidad Católica por la ida de los octavos de final de Copa Chile, duelo que el técnico considera una oportunidad para comenzar a evaluar al plantel antes de retomar la lucha por la permanencia.

"Nosotros los entrenadores habitualmente siempre estamos esperando situaciones que sean idílicas para poder desarrollar nuestro trabajo. Ojalá siempre a través de una pretemporada, con los tiempos necesarios para poder ser parte de ello. Pero también están las posibilidades laborales en relación a lo que necesitamos. Y Calera, mirándolo desde lejos, siempre es atrayente", explicó en conferencia de prensa.

Armijo reconoció la dificultad del escenario, aunque aseguró que encontró argumentos futbolísticos para confiar. "Hoy día le toca estar en un momento complejo, que se ve difícil el poder salir adelante. Pero cuando me llaman y empezamos a tener las primeras conversaciones, empecé a ver en forma más profunda a Calera y me doy cuenta de que tiene jugadores, que tiene una forma de jugar, que es competitivo, que tiene matices futbolísticos", sostuvo.

El exentrenador de Deportes Santa Cruz también destacó que mantiene la ilusión de evitar el descenso. "Esta preparación con la materia prima que tiene, me hace creer en la ilusión de poder sacar puntos, o por lo menos sumar. Hay que esperar también cómo se definen después los seis puntos que están en litigio, no está todo dicho en relación a eso", afirmó.

Además, valoró lo realizado recientemente frente a Deportes Limache y manifestó que ese rendimiento puede servir como punto de partida. "El otro día en el partido con Limache se demostró que el equipo puede competir en cualquier cancha y que puede salir airoso", indicó.

Finalmente, Armijo explicó que la Copa Chile será una instancia importante para preparar el retorno al Campeonato Nacional. "Partimos en una copa que para nosotros no es el objetivo principal, pero que nos sirve mucho para poder hacer un diagnóstico inicial del equipo y encontrar en un par de partidos el mejor equipo para poder después jugar contra Deportes Concepción. Esta tónica de factores nos hace tomar una decisión de poder venir y poder salvar al equipo de la situación en la que está", cerró.