Bernardo Cerezo también pasará por quirófano en la UC

Universidad Católica anunció que el zaguero Bernardo Cerezo también pasará por el quirófano este mismo día miércoles 23 de septiembre.

De acuerdo a lo informado por el club a través de redes sociales, el defensor será sometido a una meniscectomía parcial artroscópica medial de la rodilla derecha en la Clínica UC Christus de San Carlos de Apoquindo.

En la publicación no se detallaron los tiempos de recuperación del defensor, quien se une a una larga lista de lesionados que tiene en el plantel Daniel Garnero.

En total son 15 futbolistas los que están con algún tipo de molestia: Darío Melo, Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena, Gary Medel, Jimmy Martínez, Diego Valencia, Juan Francisco Rossel, Clemente Montes, Amaro Pérez, Justo Giani, Francisco Daza y Jeffrey Sekgota.