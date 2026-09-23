Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago16.7°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Rafael Cavada deja la conducción de "CHV Noticias" los fines de semana tras errática aparición

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

A fines de agosto el periodista salió al aire en un estado que dejó dudas.

Rafael Cavada deja la conducción de
 CHV
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El canal Chilevisión decidió remover al periodista Rafael Cavada de sus funciones como conductor de sus noticieros durante los fines de semana.

Tras su errática salida al aire el pasado 29 de agosto el canal decidió suspender las apariciones en pantalla de Cavada a la espera de decidir sobre su futuro.

Según señala LUN, la determinación se tomó en una reunión en la que participaron el director de prensa, Jorge Cabezas; el subdirector de prensa, Fernando Reyes; y la subdirectora de investigación y reportaje, Isabel Tolosa.

Además de sacarlo de las ediciones de fin de semana de "CHV Noticias", el canal decidió trasladar a Rafael Cavada al área de reportajes de prensa.

El contrato de Rafael Cavada y Chilevisión termina a fines de 2026, por lo que el futuro laboral del periodista en la señal es incierto.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada