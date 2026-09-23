Rafael Cavada deja la conducción de "CHV Noticias" los fines de semana tras errática aparición

El canal Chilevisión decidió remover al periodista Rafael Cavada de sus funciones como conductor de sus noticieros durante los fines de semana.

Tras su errática salida al aire el pasado 29 de agosto el canal decidió suspender las apariciones en pantalla de Cavada a la espera de decidir sobre su futuro.

Según señala LUN, la determinación se tomó en una reunión en la que participaron el director de prensa, Jorge Cabezas; el subdirector de prensa, Fernando Reyes; y la subdirectora de investigación y reportaje, Isabel Tolosa.

Además de sacarlo de las ediciones de fin de semana de "CHV Noticias", el canal decidió trasladar a Rafael Cavada al área de reportajes de prensa.

El contrato de Rafael Cavada y Chilevisión termina a fines de 2026, por lo que el futuro laboral del periodista en la señal es incierto.