Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago30.8°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Bernardo Cerezo tuvo su presentación como refuerzo de Universidad Católica

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El lateral diestro Bernardo Cerezo fue presentado como nuevo jugador de Universidad Católica en el Claro Arena: "Esta institución te exige estar al máximo, así es que con ganas de que empiecen pronto los partidos", dijo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados