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La alineación de la UC para enfrentar a Everton en el Claro Arena

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Esta es la formación que preparó el técnico Daniel Garnero en Universidad Católica para recibir a Everton este sábado, a las 20:30 horas en el Claro Arena, por la séptima fecha de la Liga de Primera.

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