La alineación de la UC para enfrentar a Everton en el Claro Arena
Publicado:
Fotos Destacadas
La alineación de la UC para enfrentar a Everton en el Claro Arena
Cazas F-16 de la FACh concentraron miradas en Valparaíso
La formación de Colo Colo para enfrentar a Huachipato por la Liga de Primera
Fotos Recientes
Los candidatos que asoman para la banca de Universidad de Chile
La alineación de la UC para enfrentar a Everton en el Claro Arena
La formación de Coquimbo Unido para recibir a la U en la Liga de Primera
Esta es la formación que preparó el técnico Daniel Garnero en Universidad Católica para recibir a Everton este sábado, a las 20:30 horas en el Claro Arena, por la séptima fecha de la Liga de Primera.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados