Bernedo tras la hazaña de la UC ante Cruzeiro: Ganar acá en Brasil es muy complicado
"El penal, a primera vista, no me pareció", analizó el joven guardameta.
Vicente Bernedo pasó de las dudas a las certezas y, luego de un debut amargo ante Boca Juniors la semana pasada, el joven guardameta de Universidad Católica tuvo una destacada actuación ante Cruzeiro por la Copa Libertadores.
En ese sentido, sostuvo a TNT Sports que: "Pudimos ponernos en ventaja y eso ayudó mucho a jugar con la desesperación de ellos y de su gente. No generaron tantas ocasiones; después el penal, a primera vista, no me pareció".
"Cuando empataron pensamos que se vendrían encima, pero pudimos ganarlo al final. Es un triunfo muy importante porque ganar de visita acá en Brasil es muy complicado y logramos un paso muy importante para lo que se viene", agregó.
Finalmente, Bernedo repasó: "He venido de partidos donde las cosas no salieron bien, pero lo importante es que siempre con el apoyo de mi familia trabajamos de la misma manera y hoy se pudo dar un buen partido. Me sentí bien".