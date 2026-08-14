Buljubasich explicó el mercado de la UC: "No vamos a hacer locuras ni gastar dinero que no se tiene"

Como ya es habitual tras el cierre del libro de pases en el fútbol chileno, el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, realizó un balance el mercado de invierno de Universidad Católica y enfrentó las críticas por sumar únicamente al defensor argentino Agustín García Basso y transparentó la situación económica del club.

"Se han instalado cosas como destinos de los dineros y posibles incorporaciones que no llegaron. Se dijo que teníamos 5,6 millones de dólares disponibles, pero lo que quedó disponible estaba entre 800 mil y un millón de dólares, considerando los gastos por el torneo y los premios para los jugadores. No se traspasó ningún dinero para el estadio, se destinó a contratar jugadores", aclaró.

En esa misma línea, el directivo explicó las razones por las cuales no se concretó el arribo de un atacante. "Habíamos definido buscar un extremo de jerarquía, que pudiera jugar inmediatamente, pero para lo que queríamos traer, el dinero que manejábamos era insuficiente. Los montos eran imposibles de pagar y en algunos casos no eran merecedores de ser pagados", apuntó.

Respecto a la política de Cruzados de priorizar préstamos y jugadores libres por sobre la compra de pases, Buljubasich fue enfático en defender el modelo.

"Comprar un jugador no garantiza que rinda. A mí me da confianza todas las experiencias que hemos tenido con futbolistas que llegaron libres o a préstamo. Cuando uno compra y no funciona, el costo de salida es muy alto. Hay que hacer contratos de tres o cuatro años y si no resulta, hay que pagarle todo e ir por otro", argumentó.

"No estoy dispuesto a traer por traer. Lo hemos hecho en un momento y nos hemos equivocado. No vamos a gastar dos millones de dólares por un jugador. Somos responsables y no queremos hacer locuras. Invertir un dinero que no se tiene no es responsable", complementó el exguardameta.

Finalmente, tuvo palabras para la única incorporación del plantel, Agustín García Basso: "Veíamos que estábamos un poco cortos de centrales y por eso fuimos a buscar un jugador de jerarquía. Ha sido capitán de Racing y viene de jugar en un equipo grande de Argentina. La idea es que nos ayude con su experiencia para terminar lo más arriba posible en el Campeonato Nacional y disponer de él en Copa Libertadores si logramos avanzar", cerró.