Canales se enfoca en el torneo tras eliminación en Copa de la Liga: Queda todo el segundo semestre

El volante de Universidad Católica Alfred Canales se refirió a la eliminación de la Copa de la Liga y la tildó como un fracaso. Además admitió que "tenemos que estar peleando todos los torneos".

"Fue de nosotros que no sé si nos relajamos, yo creo que esa no es la palabra, pero teníamos que haber ganado todos los partidos. No se nos dieron las cosas, pero bueno, ahora nos quedan tres campeonatos y vamos a ir por todo por eso", comentó en conferencia de prensa.

También se refirió a su actuación frente a Cobresal: "Súper contento de volver a sumar, de jugar los 90. Hace rato no venía jugando. Y por el gol también, lo venía buscando. He estado jugando poquito, pero he entrenado en la semana, sabía que se me iba a dar este momento", añadió.

Canales abordó la pelea por el título que para él no esta definida: "Queda todo el segundo semestre todavía. Ahora nos toca un partido por el campeonato con U de Conce, tenemos que ganarlo. Queda mucho campeonato aún. Nosotros sabemos que si vamos ganando partido a partido no puede ser imposible salir campeón".

Por último fue consultado sobre la diferencia de nivel del equipo en diferentes torneos: "Igual en Libertadores juegas con otro tipo de calidad de jugadores, pero nosotros encontramos que nos estamos preparando bien para todos los campeonatos. Hemos hecho buenos partidos en el campeonato", cerró.