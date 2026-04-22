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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Daniel Garnero elogió a la U antes del clásico: Tiene uno de los mejores planteles del fútbol chileno

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El técnico de Universidad Católica también dedicó respetuosas palabras para Fernando Gago.

Daniel Garnero elogió a la U antes del clásico: Tiene uno de los mejores planteles del fútbol chileno
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Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, palpitó el próximo Clásico Universitario y abordó el nivel de su escuadra junto con analizar el esquema de Universidad de Chile, elogiando a Fernando Gago.

El DT aseguró a TNT Sports que el cuadro azul "tiene uno de los mejores planteles del fútbol chileno", destacando que mantienen a gran parte de los futbolistas que hicieron un buen torneo el año pasado.

Así mismo, se refirió a Fernando Gago diciendo: "Es un tipo que sabe mucho de fútbol, que le gusta jugar al fútbol y tiene un buen plantel, así que seguramente con tiempo va a ser de la U un gran equipo".

A la hora de analizar su escuadra, Garnero fue claro en su exigencia, enfatizando en que el éxito se logra con "orden y poniéndonos de acuerdo", exigiendo buenas ejecuciones para abastecer a delanteros como Fernando Zampedri y asegurar los goles.

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