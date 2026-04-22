Daniel Garnero elogió a la U antes del clásico: Tiene uno de los mejores planteles del fútbol chileno
El técnico de Universidad Católica también dedicó respetuosas palabras para Fernando Gago.
El técnico de Universidad Católica también dedicó respetuosas palabras para Fernando Gago.
Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, palpitó el próximo Clásico Universitario y abordó el nivel de su escuadra junto con analizar el esquema de Universidad de Chile, elogiando a Fernando Gago.
El DT aseguró a TNT Sports que el cuadro azul "tiene uno de los mejores planteles del fútbol chileno", destacando que mantienen a gran parte de los futbolistas que hicieron un buen torneo el año pasado.
Así mismo, se refirió a Fernando Gago diciendo: "Es un tipo que sabe mucho de fútbol, que le gusta jugar al fútbol y tiene un buen plantel, así que seguramente con tiempo va a ser de la U un gran equipo".
A la hora de analizar su escuadra, Garnero fue claro en su exigencia, enfatizando en que el éxito se logra con "orden y poniéndonos de acuerdo", exigiendo buenas ejecuciones para abastecer a delanteros como Fernando Zampedri y asegurar los goles.