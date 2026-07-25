Daniel Garnero lamentó el empate ante La Serena: "Tuvimos un bajón en todo sentido"

Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, analizó con evidente molestia el empate 3-3 frente a Deportes La Serena en el Claro Arena, resultado que frenó sus aspiraciones al distanciarlos a 12 unidades del liderato que posee Colo Colo en la fecha 16 de la Liga de Primera.

"El primer tiempo fue intenso, pero nos faltó un mejor pase final. En el segundo tuvimos un bajón en todo sentido. (...) El rival lo hizo muy bien y nos dio vuelta el juego", comenzó reflexionando.

Consultado por la desconexión que permitió la remontada, expresó: "No es algo que nos venía pasando, pasó hoy y estamos molestos porque no era lo que queríamos".

"Cuando no ganas, el estado de ánimo no es el mejor. Se nos presentó un partido que tuvimos grandes posibilidades de ganar y no lo hicimos. Obviamente en este momento no estamos del mejor ánimo, pero son cosas que pasan", agregó.