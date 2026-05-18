Delegado presidencial anunció que "los clásicos van a volver a tener público visitante"

Este lunes tuvo lugar una importante reunión, ya que representantes del Gobierno y de la ANFP entablaron conversación con los presidentes y directivos de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica para coordinar el regreso de hinchas visitantes a los clásicos de cara al segundo semestre.

"Hemos tenido una reunión muy fructífera, estamos trabajando para cumplir con el gran objetivo de devolver el fútbol a las familias. Durante el segundo semestre, todos los clásicos de gran connotación, los clásicos, van a volver a tener público visitante. Es una señal clara, nos interesa seguir en el camino de la normalización del fútbol", expresó Germán Codina, delegado presidencial.

El personero de Gobierno fijó el duelo entre Universidad de Chile y Colo Colo, en agosto, en el Estadio Nacional, como el primer clásico que tendrá hinchas visitantes en las tribunas, pero advirtió que serán medidas permanentes.

"No vamos a cifrar en un solo encuentro avalar o no medidas. Es evidente que prueba y error tienen que servirnos para construir lo que esperamos. Tenemos que ir sintonizando distintas medidas entre todos. Utilizaré todas las herramientas que la ley me entrega", añadió.

Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, comentó la opción de tener hinchas de Colo Colo en Ñuñoa: "Universidad de Chile tiene la disposición y la convicción de recibir público de visita, porque nosotros llevamos mucho tiempo trabajando para que el sueño tan anhelado, que toda la familia vuelva al estadio, sea una realidad".

La cita no tuvo la presencia del presidente de la ANFP, Pablo Milad.

¿El clásico en el Claro Arena contará con hinchas de Colo Colo?

En ese sentido, el duelo que protagonizarán "cruzados" y "albos" este domingo 24 de mayo en el Claro Arena a partir de las 18:00 horas (22:00 GMT) fue el foco de interés debido a su cercanía en el calendario.

Ante esta situación el delegado presidencial para la Región Metropolitana, Germán Codina, expuso que: "Es una de las opciones. U. Católica pidió revisar nuevamente las condiciones de seguridad y particularmente situaciones con relación a los vecinos del sector".

En esa misma línea fue Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien complementó esta declaración: "Entiendo que la UC ya tiene presentado su programa. Nosotros preguntamos si era factible poder revisar eso, cosa que pudiera estar nuestra hinchada, pero al parecer por un tema de tiempo no va a ser posible".

Finalmente Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados que acudió ante la ausencia del presidente de la UC, Matías Claro, expresó: "Acogemos la invitación, vamos a trabajar en ello y creemos que es mancomunado. No responde solamente a una buena voluntad de una o dos personas, sino que hay que tomar medidas, trabajarlo a largo plazo".