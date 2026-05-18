Chileno de los insultos racistas "quiere disculparse con el pueblo brasileño"

El chileno Germán Andrés Naranjo Maldini permanece detenido en dependencias de la Policía Federal de Brasil tras el incidente que protagonizó a bordo de un vuelo Latam con destino a Frankfurt, en el que profirió insultos xenófobos, homofóbicos y racistas contra al menos un integrante de la tripulación.

El vergonzoso hecho ocurrió el 10 de mayo pero públicamente se conoció sólo este fin de semana, y sigue bajo investigación de las autoridades brasileñas, mientras la defensa intenta conseguir la excarcelación.

El abogado Carlos Kaufman, quien asumió la representación del ejecutivo chileno, dice que éste asegura no recordar lo ocurrido.

"Germán no se acuerda de lo que hubo. Germán está necesitando tratamiento, estaba en tratamiento psiquiátrico. Por un descontrol momentáneo, por una discusión innecesaria, ocurrió este problema", sostuvo.

"Él quiere disculparse con la persona que se sintió ofendida, quiere disculparse con el pueblo brasileño y dice que esto es incompatible con su postura", añadió Kaufman.

La defensa también argumenta que una suspensión del tratamiento farmacológico influyó en el deplorable comportamiento del empresario, y espera que pueda enfrentar el proceso penal fuera de la cárcel.

Sin embargo, otro abogado, Jaime Motta, advierte que la estrategia de plantear una condición psiquiátrica puede complicar su destino judicial.

"Le daría una solución, pero le aplicaría una cosa que se llama 'medida de seguridad' y que sería complicada, porque a veces es internación en hospital psiquiátrico... No me parece que sea una buena estrategia", indicó.

Motta agregó que el imputado podría enfrentar varios delitos en forma simultánea, entre ellos injuria racial, xenofobia y conductas que habrían puesto en riesgo la seguridad de la aeronave.

Según explicó, la suma de los cargos podría implicar una pena superior a cuatro años de cárcel en Brasil.

El imputado registra antecedentes en Chile por episodios ocurridos en 2013 y 2025, que podrían ser considerados dentro del desarrollo del proceso.