Oposición interpelará a Steinert por "inexistente plan de seguridad"

Diputadas y diputados de oposición anunciaron una solicitud de interpelación a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, para conocer en detalle el plan del Gobierno en ese ámbito, que la autoridad ha dado a entender que aún no existe.

La sesión en sí tendrá que ser convocada una vez que se ingresen las firmas que el bloque dice tener entre sus bancadas, aunque es posible que la secretaria de Estado comparezca ante la Cámara Baja la primera o segunda semana de junio.

Por lo pronto, el diputado socialista Raúl Leiva dijo esperar que Steinert "dé cuenta ante el Congreso Nacional, y particularmente ante esta Corporación, de cuál es el plan del Gobierno en materia de seguridad, que la propia ministra señala que es inexistente y que -según ella- pedimos que lo mande 'anillado', ridiculizando y caricaturizando la función del Congreso Nacional".

"Somos serios y responsables: vamos a ver qué sucede en la interpelación y, luego de ello, también esperamos un informe de respuesta de Contraloría, y en función de eso, analizaremos las distintas líneas de acción", comentó el parlamentario, aludiendo a posibles medidas de fiscalización futuras.

Entre hoy y mañana se decidirá qué diputada o diputado del amplio espectro de bancadas que apoya la moción formulará las preguntas a la titular de Seguridad.

Desde la semana pasada, Steinert enfrenta duras críticas tras exponer sobre su labor durante una sesión especial en la Cámara, la cual parlamentarios de oposición calificaron como "vacía de contenido", en la que incluso se criticó su pobre dicción, para ser un discurso leído.

A la espera de la reacción de la ministra, diputados del oficialismo han cuestionado la eventual interpelación, como el republicano Cristián Araya, quien estimó que el procedimiento va en la línea de "obstruir el avance de la agenda en materia de seguridad".

En particular, Araya acusó al PS de servir "como una suerte de vagón de cola del Frente Amplio y el Partido Comunista, pero hay otros que tienen el interés legítimo de ver mejoras, como es el caso del Partido de la Gente".

"Creo que es muy lamentable tener que desviar recursos que se podrían destinar a avanzar rápido en la peor crisis de seguridad de nuestra historia, a tener que responder a estas puestas en escena", cerró.

A su vez, el jefe de la bancada RN, Diego Schalper, dijo preferir que "falte un plan y que no falte acción. En el gobierno anterior, faltaba plan y acción".

No obstante, admitió: "Tenemos toda la necesidad como país de conocer el plan de seguridad, y si miramos la encuesta Cadem, me da la sensación de que eso está afectando la popularidad del Presidente, y espero que lo subsanemos a la brevedad".