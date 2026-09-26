Garnero tras la eliminación de la UC en Copa Chile: No estuvimos finos

Daniel Garnero, DT de Universidad Católica, hizo evidente su frustración tras la eliminación por penales ante Unión La Calera en la Copa Chile, afirmando que sus dirigidos no estuvieron "finos" durante el encuentro.

"Tuvimos posibilidades, no estuvimos finos, no pudimos llegar al gol en el juego donde generamos varias situaciones claras", señaló ante TNT Sports.

En esa misma línea, el estratego sostuvo que "después, tema de los penales, hay que patearlos, hay que hacerlos y lamentablemente hoy no nos tocó".

A su vez, el entrenador admitió que estaban "mal, enojados y tristes. Analizaremos después, pero hoy creo que hicimos un buen juego, lamentablemente no tuvimos la claridad y la efectividad como para poder abrir el partido".

Para cerrar, Garnero le restó importancia a las once bajas del cuadro precordillerano y remarcó que "hicimos un buen partido, lo deberíamos haber ganado, no pudimos y después fuimos a los penales y erramos dos".