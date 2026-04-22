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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Gary Medel será convocado para el clásico universitario ante la U

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Aunque todo indica que partirá desde el banco de suplentes.

Gary Medel será convocado para el clásico universitario ante la U
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El referente de Universidad Católica Gary Medel será convocado para disputar el clásico universitario ante la U, tras recuperarse de la lesión que lo mantuvo alejado de los últimos tres partidos.

Según Cooperativa Deportes, el bicampeón de América se sometió a exámenes médicos para ratificar su presencia en el duelo ante los azules y descartar cualquier duda de cara al trascendental encuentro.

Si bien Gary Medel no tiene problemas físicos y ya se encuentra recuperado, todo indica que Daniel Garnero decidirá que partirá desde el banco de suplentes para cuidarlo de cara al duelo por Copa Libertadores ante Barcelona de Guayaquil.

El clásico entra Universidad de Chile y Universidad Católica está programado para este sábado 25 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

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