Jimmy Martínez se sumó a la lista de bajas en la UC para el duelo ante La Calera

Universidad Católica sufrió la baja del volante Jimmy Martínez, quien se desgarró previo al duelo de este miércoles ante Unión La Calera por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, sumándose a la larga lista de bajas que tiene el cuadro cruzado.

Según información brindada por Cooperativa Deportes, Martínez estará por lo menos dos semanas fuera de las canchas, integrando un listado que contempla a Justo Giani, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena, Juan Francisco Rossel y Clemente Montes.

De esta manera, el DT Daniel Garnero preparó la formación para enfrentar al elenco "cementero", la cual será con: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Agustín Farías, Agustín García Basso, Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Matías Palavecino, Fernando Zuqui; Diego Corral, Fernando Zampedri y Martín Gómez.

El encuentro se jugará este miércoles 23 de septiembre a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio "Nicolás Chahuán".