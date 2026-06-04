La reacción de Gary Medel ante propuesta para que Alexis fiche en la UC: "Ese es chuncho"

Gary Medel, referente de Universidad Católica, sorprendió con su reacción al ser consultado por un posible fichaje de Alexis Sánchez en el cuadro cruzado, y no dudó en apuntar al delantero de Sevilla como hincha del rival, U. de Chile.

En el podcast Trisabor, Medel estaba hablando sobre los roles de los jugadores históricos de la Generación Dorada de La Roja y fue consultado para que invite a Alexis a la UC y juegue la Copa Libertadores.

"Le podría decir, pero ese es chuncho", dijo Medel entre risas, interpelando a los conductores del podcast si querían ver a un "chuncho" en Universidad Católica.

Alexis Sánchez actualmente está de vacaciones tras terminar su temporada con Sevilla y su futuro es una incertidumbre, ya que su contrato finaliza el 30 de junio y se desconoce si renovará en el cuadro andaluz, si seguirá en Europa o decidirá volver a Sudamérica.

La UC, por su parte, jugará ante Estudiantes de La Plata en los octavos de final de la Copa Libertadores, en agosto próximo.