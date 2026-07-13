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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

La UC aclaró condición de Rossel tras lesión que sufrió ante San Luis en la Copa Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los Cruzados tranquilizaron a los hinchas en redes sociales.

La UC aclaró condición de Rossel tras lesión que sufrió ante San Luis en la Copa Chile
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Universidad Católica aclaró en redes sociales la condición del delantero Juan Francisco Rossel, quien se lesionó el sábado en el partido con San Luis en la Copa Chile, informando que el jugador no tuvo una fractura en la nariz.

El joven delantero del cuadro cruzado abandonó la cancha a los 45 minutos tras recibir un fuerte golpe en el rostro por parte de Joel Torres.

Si bien tras el cotejo el técnico del conjunto de la franja, Daniel Garnero, aseguró que el atacante había sufrido una fractura de tabique, este lunes llegó tranquilidad para la UC.

"Qué bueno que ya todo está mejor y que no fue una fractura y solo una contusión fuerte en tu nariz. A recuperarse y vamos con todo para los próximos desafíos", publicó el equipo estudiantil.

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