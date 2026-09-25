La UC cerró la renovación del contrato de Justo Giani hasta 2029

Universidad Católica oficializó este viernes la renovación de contrato del delantero argentino Justo Giani, quien extendió su vínculo con la institución hasta diciembre de 2029.

A través de sus redes, la escuadra precordillerana confirmó la noticia y con ello blindó a una pieza fundamental en el esquema de Daniel Garnero, ya que el atacante registra 16 goles y 12 asistencias desde su llegada a principios de año.

Incluso, Giani es junto a Cristián Cuevas los futbolistas que más partidos llevan durante esta temporada en la UC, acumulando cada uno 43 encuentros. Sin embargo, el trasandino supera al "Cimbi" con un margen de 143 minutos.

Con esto, Cruzados resolvió la situación de uno de los 18 nombres que finalizan contrato a fin de año entre los cuales aún tiene pendientes al experimentado Gary Medel y a otros referentes como Eugenio Mena, Branco Ampuero y Fernando Zuqui.