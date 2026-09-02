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Con Gary Medel a la cabeza: La masiva lista de nombres que definen su renovación en la UC

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Anticipando lo que será la próxima temporada, en Cooperativa Deportes conocimos la masiva lista de nombres que finalizan contrato con Universidad Católica a fines de 2026. Con el experimentado Gary Medel a la cabeza, también figuran otros referentes como Eugenio Mena, Branco Ampuero, Fernando Zuqui y Justo Giani.

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