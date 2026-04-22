Matías Claro respaldó a Buljubasich: La gerencia deportiva cuenta con el total apoyo de este directorio

El flamante presidente de Cruzados SADP, Matías Claro, entregó un espaldarazo al gerente deportivo, José María Buljubasich, en su primera conferencia como mandamá de la concesionaria tras la salida de Juan Tagle. El dirigente fue claro al descartar dudas sobre la continuidad del trabajo del área y aseguró que el directorio quiere potenciar lo que ya existe en el club.

"Lo primero, porque ha habido alguna especulación, la gerencia deportiva cuenta con el total apoyo de este directorio", afirmó Claro, al ser consultado por la situación de Buljubasich y por la planificación del plantel.

En esa línea, el timonel de Cruzados sostuvo que la intención de la nueva mesa pasa por fortalecer la estructura con nuevas herramientas y mejores prácticas. "Lo que nosotros queremos hacer, cuando queremos potenciar lo bueno que ya tenemos, es traer las mejores prácticas a nivel internacional y poder potenciar el equipo que actualmente está con el liderazgo de la gerencia deportiva actual", expresó.

Claro incluso fue más allá y defendió el trabajo histórico que ha tenido esa área en Universidad Católica. "Nuestra gestión deportiva yo creo que desde que está en Cruzados es realmente histórica, somos probablemente el equipo con mayores títulos a nivel nacional y queremos potenciar eso en nuestra gestión deportiva", sostuvo.

Junto con ese respaldo, el nuevo presidente dejó en claro que el foco principal de su mandato estará puesto en el rendimiento deportivo. Según explicó, tras un ciclo marcado por la construcción y puesta en marcha del Claro Arena, el directorio decidió concentrar ahora su energía en fortalecer el área futbolística durante los próximos tres años.

"Lo que nosotros como directorio hemos querido definir en este mandato, en estos tres años que nos tocan posterior a un periodo tan exitoso como el que se vivió durante la presidencia de Juan Tagle, es que la misma energía que pusimos para crear un proyecto como lo que fue el Claro Arena, hoy día la queremos concentrar y poder potenciar nuestro trabajo en el área deportiva", señaló.

"Vamos a poner todo nuestro esfuerzo en mejorar aún más lo que tenemos en nuestra gestión deportiva y ese va a ser el foco de nuestros trabajos en los próximos tres años", añadió.

Respecto de las metas concretas, Claro remarcó que Universidad Católica debe pelear hasta el final en todas las competencias. En ese sentido, aseguró que el club se encuentra bien posicionado en los torneos que disputa y que la aspiración es competir por todos.

"Nuestros objetivos como Católica siempre van a ser que hasta el último partido vamos a pelear todos los campeonatos que estemos jugando en Chile", dijo.

"Hoy día estamos en una posición muy expectante en los tres que estamos jugando, creemos que tenemos muchas oportunidades de poder lograr campeonar por lo menos en alguno de los tres, vamos a hacer el esfuerzo máximo, ojalá de ganar los tres", agregó.

En el plano internacional, el mandamás cruzado también fijó una meta deportiva precisa para el directorio y para la gerencia que lidera Buljubasich. El objetivo, según explicó, es superar la fase de grupos y meterse en rondas eliminatorias, una exigencia que calificó como mínima para un club de la dimensión de Católica.

"En copas internacionales nuestros objetivos son claros: Nosotros queremos pasar la fase de grupos, poder llegar a la fase de eliminación, donde los equipos ya se eliminan directamente, y esa es la meta que le hemos transmitido a la gestión deportiva", manifestó.

Más adelante, insistió en esa idea y la aterrizó a la campaña actual. "Este año que estamos compitiendo en Copa Libertadores, nuestra meta es poder pasar a la fase de grupos", indicó.

"Sabemos que estamos en el grupo de la muerte, todos ustedes saben cómo se ha denominado el grupo que estamos en la Copa Libertadores, pero el triunfo que tuvimos en Brasil nos da bastante expectativa de que vamos a poder lograr pasar de fase, ya sea en la Copa Libertadores o Sudamericana, pero ese es el objetivo mínimo que tenemos este año y todos los años a un club como Católica", cerró.

Claro también abordó la conformación del plantel y defendió la política que ha seguido Cruzados en los últimos mercados. A su juicio, el club no ha actuado con austeridad, sino con responsabilidad, una fórmula que, según planteó, les ha permitido sostener competitividad en el tiempo y reforzarse con mayor fuerza cuando los recursos lo permiten.

"En cuanto al plantel, creo que se ha hecho un trabajo ya este año. Esto no es ser austero, hemos sido responsables, que es algo distinto y que es lo que nos ha permitido ser consistentemente exitosos en el tiempo", afirmó.

"Y en la medida que sigamos creciendo, que la explotación de nuestro nuevo estadio nos permita tener nuevos recursos, la visión de todos los socios de Cruzados, de los directores, es que nosotros vamos a poner siempre el esfuerzo en poder tener el mejor plantel posible", completó.