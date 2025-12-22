Síguenos:
Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Matías Palavecino se convirtió oficialmente en nuevo refuerzo de la UC

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exCoquimbo Unido firmó para sellar su arribo a "la franja" tras un principio de acuerdo.

 Cruzados
Matías Palavecino superó exitosamente los exámenes médicos y concretó el acuerdo con Universidad Católica para convertirse en el cuarto refuerzo del elenco precordillerano para la próxima temporada.

"Comunicamos oficialmente la llegada del volante argentino al plantel de Universidad Católica para la próxima temporada. Proveniente de Coquimbo Unido, el jugador superó hoy lunes los exámenes médicos y ya firmó su contrato con el club", informó la UC en redes sociales.

"Hola Cruzadas y Cruzados, ya estoy aquí. Vamos por todo este 2026", declaró el jugador en su primera imagen con la camiseta de la "Franja".

El campeón del fútbol chileno con Coquimbo (siete goles y 15 asistencias) se unirá a los trabajos de Daniel Garnero el 5 de enero, cuando el plantel regrese de vacaciones para preparar el arduo calendario del 2026.

Con la llegada del "10", los "cruzados" concretaron su cuarto fichaje tras la llegada del argentino Justo Giani, Bernardo Cerezo y Jimmy Martínez, para una temporada en la cual deberán disputar la Liga de Primera, Supercopa, Copa Chile, Copa de la Liga y Copa Libertadores.

