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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

¿Qué dice el informe arbitral sobre la expulsión de Justo Giani ante San Luis?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El juez Manuel Vergara dejó estipulado el motivo de la expulsión del jugador argentino.

¿Qué dice el informe arbitral sobre la expulsión de Justo Giani ante San Luis?
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El juez Manuel Vergara detalló en su informe arbitral el motivo de la expulsión del jugador argentino Justo Giani en el partido entre Universidad Católica y San Luis de Quillota, disputado en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña" el sábado 11 de julio, por la sexta fecha de la Copa Chile.

La expulsión de Giani fue en el minuto 74, al ver su segunda amonestación, después de una falta ofensiva sobre Pablo Millán. 

De acuerdo al documento, Vergara explicó que la segunda amarilla al trasandino fue por "desaprobar con palabras o acciones; ser culpable de conducta antideportiva, realiza una entrada temeraria, golpeando con el hombro el rostro del rival".

Debido a esta expulsión, el jugador trasandino se perderá el duelo de ida por los octavos de final en la Copa Chile, con rival y horario aún por confirmar.

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