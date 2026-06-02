Rossel y su presente en la UC: "El fútbol es de todos los días, no de cinco partidos"

El delantero de Universidad Católica Juan Francisco Rossel se refirió al momento que atraviesa el cuadro de la franja, además de su propio sentir con respecto a su presente.

Rossel señaló que "en líneas generales es un balance muy positivo sobre todo en copas internacionales, pudimos clasificar a octavos, ganamos todos los partidos de visita".

Además, tuvo palabras para las críticas que tuvo el conjunto cruzado cuando se supo a quien enfrentaría en el Grupo D de la Copa Libertadores. "Se habló mucho de nosotros, pero el fútbol es así, el deporte es así, siempre se va a hablar, tampoco es que nos centramos mucho en eso".

Con respecto al torneo nacional, donde el equipo precordillerano marcha segundo, el atacante afirmó que "se nos escapó un poco el puntero" y aludió a la cantidad de partidos y la necesidad de rotar jugadores, argumentando que "es complicado mantener un nivel alto en todas las competencias, pero aún así creo que lo hicimos, así que creo que el balance es muy positivo".

En cuando a su nivel personal, Rossel expresó que "Me lo tomo con tranquilidad y creo que lo más importante es que siempre me he mantenido positivo, alegre, juegue o no juegue, y ahora que me ha tocado lo he disfrutado".

"Siento que me he mostrado un poco más, he jugado un poco mejor, he subido mi nivel" añadió.

Al ser consultado por el siguiente desafío de Universidad Católica ante Cobresal por Copa de la Liga, competencia en la que la clasificación de los cruzados depende de otros factores, el atacante afirmó que "Vamos a salir a ganar ese partido porque es lo único que nos queda. Es la última opción que tenemos"

También tuvo palabras para referirse a la lesión ocular que sufrió durante el encuentro ante Colo Colo, de la cual se tuvo que intervenir quirúrgicamente, impidiendo su participación en la heroica clasificación ante Boca Juniors. "Tuve que reposar toda esa semana, literalmente llegué a jugar", refiriéndose a su vuelta a las canchas el pasado fin de semana contra Huachipato, partido en el que ingresó desde la banca.

Rossel hizo hincapié en su alza de rendimiento y como se siente al respecto. "Me lo tomo con tranquilidad también porque el fútbol es de todos los días, no de cinco partidos".

También palpitó lo que será el cruce por octavos de final de Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata y señaló que "el techo del equipo con lo que hicimos en Argentina contra Boca es muy alto. Va a ser un partido dificil como todos los que tuvimos en fase de grupos. El rival que nos tocara iba a ser un rival difícil".

Finalmente, se refirió a las distintas posiciones que ha ocupado en el campo. "No me complica la posición en la parte ofensiva, de extremo, de 9, de enganche, de volante también me puedo adaptar". Pese a declarar que se siente más cómodo de delantero centro, el atacante afirmó que "La posición que me toque voy a intentar hacerlo bien".