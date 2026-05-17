"Será el enmascarado": Zampedri entrenó con la UC tras su fractura nasal ante Limache

Pese al enorme susto y rápido traslado a Santiago, el delantero Fernando Zampedri de inmediato entrenó con Universidad Católica tras la fractura nasal que sufrió en la visita a Deportes Limache anoche.

Fernanda Benavidez, esposa del goleador, ya había adelantado durante la noche que Zampedri tendría una rápida reintegración deportiva al ser "el enmascarado nomás".

Posteriormente, Benavidez contó que este domingo llevó al delantero al entrenamiento matutino de la UC.

"No dejas de sorprenderme Zampe, sos enorme. Una fortaleza y ganas que me llenan de orgullo. Fue un susto grande pero con demasiada suerte. Puntos, fractura nasal, pero el Toro va. Hay Zampe para lo que se viene y más", escribió en Instagram.

Por parte del club, Universidad Católica remarcó que Zampedri "pasó una buena noche en su domicilio" tras los exámenes en la Clínica UC, que confirmaron la fractura nasal.

"Se indicó analgesia, frío local y posterior evaluación ambulatoria de un otorrinolaringólogo. La mañana de este domingo Fernando Zampedri acompañó al equipo en la práctica realizada tras el juego ante Limache", sumó la institución.

Así, y con la opción de competir con una máscara protectora, se abrió la ilusión para que el artillero pueda jugar ante Barcelona SC por Copa Libertadores, el jueves 21 de mayo a las 20:30 horas en el Claro Arena.