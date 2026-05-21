Carabinero de franco fue baleado en La Florida

Un violento asalto se registró la noche de este jueves en la comuna capitalina de La Florida, donde un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco fue víctima del robo de su vehículo y terminó herido con impactos de bala.

Según la información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 20:45 horas en la intersección de Santa Julia con Las Golondrinas.

Tras ser alertados de la situación, personal policial se trasladó rápidamente al lugar, constatando la agresión en contra de su compañero institucional.

Debido a la gravedad de las lesiones causadas por los proyectiles, el policía herido fue trasladado de urgencia al Hospital de Carabineros (Hoscar), donde se encuentra fuera de riesgo vital.

Por su parte, el Ministerio Público ya instruyó las primeras diligencias investigativas para dar con el paradero de los autores del ataque.

Las autoridades señalaron que "no es posible entregar mayores detalles del caso a fin de resguardar el éxito de las diligencias".