El destino de Cuba "está en sus propias manos", según la Casa Blanca

El vicejefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró este jueves que, en el marco de la actual campaña de presión estadounidense sobre Cuba, el Gobierno de La Habana debe decidir si da o no un giro hacia Washington y subrayó que su destino "está en sus propias manos".

"Han visto las sanciones que se han impuesto. Han visto las medidas que ha tomado la Administración (del presidente Donald Trump). En última instancia, depende de Cuba si decide reformarse, si quiere ser un país libre, si quiere ser amigo de Estados Unidos, o si elige un camino diferente", explicó en declaraciones a medios en el exterior de la Casa Blanca.

"En definitiva, su destino está en sus propias manos", puntualizó Miller, un conocido experto en materia de seguridad, política exterior e inmigración del Gobierno Trump.

Las palabras de Miller llegan un día después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. imputara al expresidente cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate en 1996, una acción que supone una nueva vuelta de tuerca en las maniobras de Washington para endurecer su cerco sobre el Gobierno castrista en Cuba.

A esto se suma el bloqueo petrolero estadounidense sobre la isla desde que el Pentágono capturó y depuso al expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero pasado o el reciente despliegue en el Caribe del portaviones de propulsión nuclear USS Nimitz.

Trump niega que enviara el portaviones Nimitz al Caribe para intimidar al Gobierno cubano

El propio Trump, que ha amenazado anteriormente con "tomar el control de Cuba", negó hoy que haya enviado al portaviones para intimidar a La Habana y reiteró su voluntad de diálogo con el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Preguntado en el Despacho Oval si la llegada del grupo de ataque del USS Nimitz a aguas caribeñas, anunciada la víspera por el Ejército estadounidense, tenía la intención de intimidar al liderazgo cubano, el mandatario contestó: "No, en absoluto".

El republicano repitió que Cuba "es un país fallido" que no tiene "electricidad, no tiene dinero, no tiene comida" y prometió que EE.UU. va a "tenderles la mano".

"Vamos a ayudarlos. Quiero ayudarlos, quiero hacerlo por motivos humanitarios. Pero, además, contamos con la población cubanoestadounidense, gran parte de la cual reside en Miami y en Florida. Es un grupo de personas magnífico", dijo.

Trump, que desde el pasado enero ha incrementado la presión sobre el Gobierno de Díaz-Canel en busca de un cambio político y económico en la isla, insistió en que el exilio cubano quiere "regresar y ayudar a su país". "Espero que decidan quedarse aquí, pero lo cierto es que quieren volver, quieren invertir en su país y, ya sabe, ver si logran sacarlo adelante", agregó.

Díaz-Canel advierte a EE.UU.: "No se irrespeta a los héroes de la patria. No en Cuba"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió este jueves que su país responderá a la "infamia" de la acusación contra su predecesor, Raúl Castro, en Estados Unidos: "No se irrespeta a los héroes de la Patria. No se ofenden historia y tradiciones sin respuesta. No en Cuba", apostilló.

"El General del Ejército es Cuba y a Cuba se respeta. Nos vemos mañana en la Tribuna Antiimperialista", dijo en redes sociales, en referencia al emplazamiento habanero del acto convocado este viernes para repudiar la decisión del Departamento de Justicia de EE.UU.

Como muestra de músculo político, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y otras organizaciones oficialistas han convocado un acto de respaldo al expresidente, una de las figuras con más poder en la isla.

Por el momento no se han difundido quiénes participarán en el acto, pero es probable que acudan importantes figuras del Gobierno cubano y del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal). Es posible que asista hasta el propio Castro, de 94 años.

"Nuestro pueblo ha saltado con fiereza por encima de las dificultades y carencias cotidianas, provocadas en primer lugar por el bloqueo genocida, para responder a la infamia más reciente de los enemigos históricos de la nación cubana: la pretensión de encausar en un tribunal estadounidense al líder de la Revolución", escribió el presidente.

A su juicio, esta "nueva agresión" ha "unido más" al pueblo cubano, además de elevar su "honor,dignidad" y "sentimiento antiimperialista".