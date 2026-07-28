Universidad Católica aplicó derecho de admisión a cinco hinchas tras incidentes ante La Serena

Universidad Católica aplicó derecho de admisión a cinco hinchas que fueron identificados como causantes de los incidentes que ocurrieron durante el encuentro del pasado fin de semana ante Deportes La Serena en el Claro Arena.

"La medida comunicada recae en 4 hinchas de Club Deportes La Serena y uno de Universidad Católica, respondiendo a nuestro compromiso institucional para velar siempre por la seguridad de todos quienes asisten al Claro Arena", señaló el elenco cruzado a través de un escrito en su página.

Además, el cuadro precordillerano detalló la duración del castigo para los fanáticos, que será entre cuatro a seis años sin ingresar a los recintos deportivos del país.

"El Claro Arena es un espacio de respeto y nuestro llamado siempre es a no cometer actos que impliquen sanciones individuales o colectivas", agregó el club en el comunicado.