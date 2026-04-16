Universidad Catolica despidió con pesar al exjugador Hugo Lacava Shell

Universidad Catolica expresó este jueves su pesar por el fallecimiento de Hugo Lacava Shell, exfutbolista que defendió la camiseta "cruzada" a fines de la década del 70. La institución dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales y envió condolencias a sus cercanos, luego de que la información llegara desde Argentina.

El club recordó al exjugador con un mensaje oficial en el que adhirió a las condolencias por su muerte y destacó su paso por la institución. Lacava Shell tuvo una trayectoria que también incluyó pasos por Boca Juniors y otros equipos del fútbol argentino, además de su etapa en Universidad Catolica en Chile.

Nacido en Uruguay, el exvolante desarrolló parte importante de su carrera en Argentina y posteriormente se radicó en Resistencia, Chaco, donde también trabajó como locutor y periodista deportivo. Medios argentinos informaron que falleció a los 70 años, en medio de complicaciones de salud.