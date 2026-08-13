Universidad Católica ratificó a Agustín García Basso como nuevo refuerzo

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Universidad Católica ratificó en sus redes sociales al defensor argentino Agustín García Basso como nuevo refuerzo del equipo, a solo horas del término del mercado invernal.

García Basso, de 34 añños, se formó en Boca Juniors y tiene un amplio historia en el ascenso de Argentina, con pasos por Santamarina de Tandil, Douglas Haig, Agropecuario, Estudiantes de Caseros, Sportivo Belgrano y Quilmes.

También jugó en Deportivo Cuenta e Independiente del Valle en Ecuador.

Su último equipo fue Racing de Avellaneda, en donde fue campeón de la Copa Sudamericana en 2024 y de la Recopa Sudamericana 2025.

En la UC vivirá su primera experiencia en el fútbol chileno, siendo, hasta el momento, el único refuerzo de los Cruzados para el segundo semestre.

El próximo desafío de U. Católica será el martes 19 de agosto, a las 20:30 horas (00:30 GMT), ante Estudiantes de La Plata en el Claro Arena, en la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores.