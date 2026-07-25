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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

[VIDEO] Así fue el "salvador" gol de Zampedri de tiro libre ante La Serena

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El goleador histórico se lució en el minuto final.

[VIDEO] Así fue el
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El delantero y capitán de Universidad Católica, Fernando Zampedri, marcó de tiro libre el gol que estableció el empate 3-3 ante Deportes La Serena en el último minuto, mediante un remate que contó con un desvío y terminó en el fondo del arco "granate", luego de que el conjunto "cruzado" dejara escapar una ventaja de 2-0 y quedara 3-2 abajo.

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