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[VIDEO] Así fue el "salvador" gol de Zampedri de tiro libre ante La Serena
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El goleador histórico se lució en el minuto final.
El goleador histórico se lució en el minuto final.
El delantero y capitán de Universidad Católica, Fernando Zampedri, marcó de tiro libre el gol que estableció el empate 3-3 ante Deportes La Serena en el último minuto, mediante un remate que contó con un desvío y terminó en el fondo del arco "granate", luego de que el conjunto "cruzado" dejara escapar una ventaja de 2-0 y quedara 3-2 abajo.