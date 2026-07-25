[VIDEO] Así fue el "salvador" gol de Zampedri de tiro libre ante La Serena

El delantero y capitán de Universidad Católica, Fernando Zampedri, marcó de tiro libre el gol que estableció el empate 3-3 ante Deportes La Serena en el último minuto, mediante un remate que contó con un desvío y terminó en el fondo del arco "granate", luego de que el conjunto "cruzado" dejara escapar una ventaja de 2-0 y quedara 3-2 abajo.