[VIDEO] Esta es la jugada con Vidal que dejó lesionado a Rossel

El delantero de Universidad Católica Juan Francisco Rossel sufrió una dura lesión ocular tras un choque con Arturo Vidal en el clásico ante Colo Colo, situación que terminó con el jugador operado por una fisura en la órbita ocular.

La acción ocurrió durante el compromiso disputado en el Estadio Claro Arena a y obligó a Rossel a salir en el entretiempo, cuando dejó su lugar en la cancha a Fernando Zampedri.

En Cooperativa Deportes contamos que el atacante estaba mareado y no podía ver, mientras que en la transmisión del segundo tiempo se le vio en la banca con hielo en el rostro.

Un video publicado por TNT Sports mostró la jugada en que Vidal impactó a Rossel, quien quedó descartado para la visita de la UC a Boca Juniors por la Copa Libertadores, duelo clave para las aspiraciones del equipo "cruzado" en el torneo continental.