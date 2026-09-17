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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Zampedri reapareció y entregó mensaje dieciochero

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El capitán y goleador histórico de Universidad Católica envió un saludo a los seguidores "cruzados" en la previa de Fiestas Patrias y llamó a celebrar con responsabilidad.

Zampedri reapareció y entregó mensaje dieciochero
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El capitán de Universidad Católica, Fernando Zampedri, envió un mensaje a los hinchas "cruzados" en la antesala de Fiestas Patrias y aprovechó la instancia para llamar a disfrutar la celebración en familia y con responsabilidad.

"Hola a todos los cruzados y cruzadas. Quería pasar en estas Fiestas Patrias, este 18, a saludarlos. Que tengan una linda semana, que pasen un lindo día en familia", expresó el delantero en un registro difundido por las redes oficiales del club.

"Que se cuiden mucho, con responsabilidad, pero que lo festejen como siempre y como se lo merecen. Les mando un fuerte abrazo y gran semana", cerró Zampedri.

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