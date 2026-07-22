Zuqui palpitó el cruce con Estudiantes en la Libertadores: Estoy ilusionado con pasar de ronda

Fernando Zuqui, volante de Universidad Católica, habló en la previa del duelo con La Serena en el retorno de la Liga de Primera y abordó los objetivos del club durante el segundo semestre, apuntando al partido contra Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores, señalando que están ilusionados con avanzar a cuartos de final.

Zuqui, quien fue jugador del "Pincha", señaló que "Estudiantes "es un lugar donde tengo recuerdos lindos, me tocó salir campeón en diferentes torneos, uno tiene un recuerdo con el club impresionante. Volver a ese estadio será hermoso, pero la realidad es que visto esta camiseta y estoy ilusionado por pasar de ronda".

"Vamos a enfrentar a un gran rival, pero en la cabeza de nosotros uno piensa, analiza, y estoy con ganas. Pero para llegar de la mejor forma, tenemos que ganar lo que tenemos por delante, sobre todo en lo anímico", explicó.

El mediocampista de 34 años también fue consultado por la ausencia de refuerzos para la segunda parte, y evitó comentarios, destacando el valor del plantel actual.

"Es el club se fija en quien llega y quien no, y harán un análisis ello. Yo estoy ilusionado por lo que viene en todas las competencias, tenemos un gran plantel, es muy competitivo y estamos bien. Arranca una etapa con partidos importante donde se definen cosas. Tenemos que ser protagonistas y ese es el camino para lo que viene", expresó.

Por último, respecto a La Serena, indicó que "sabemos la idea de juego que tiene, será difícil, como todos los partidos del torneo nacional. El objetivo es seguir ganando y acercanos a la cima".

El partido con La Serena por la fecha 16 de la Liga de Primera será el sábado a las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Claro Arena; y la ida de octavos ante Estudiantes en la Copa Libertadores será el 11 de agosto en La Plata.