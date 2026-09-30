Zuqui repasó la eliminación de la UC de Copa Chile: "Duele mucho no cumplir los objetivos"

El mediocampista de Universidad Católica, Fernando Zuqui, atendió a los medios de comunicación en el Claro Arena, y analizó el duro golpe que significó quedar eliminados de la Copa Chile a manos de Unión La Calera, dejando en claro que la gran meta del equipo es lograr la clasificación a la Copa Libertadores.

"La autocrítica es grande, no poder cumplir uno de los objetivos que teníamos para esta temporada nos duele mucho. Estamos tristes y dolidos, pero sabemos que no podemos sacar el pie del acelerador; necesitamos hacer buenos partidos de aquí a fin de año para clasificar a la Copa Libertadores, que es lo que queremos", aseguró el mediocampista.

En esa misma línea, el mediocentro descartó excusas físicas por la sobrecarga del calendario: "Si bien arrancamos los primeros días de enero y prácticamente no paramos en todo el año, el descanso es parte de esto. El desgaste no es una excusa porque somos los primeros culpables. Sabemos la situación que atravesamos y la UC tiene que volver a jugar la Libertadores el próximo año sí o sí".

Consultado sobre las especulaciones de las últimas semanas respecto a un posible retorno a su anterior club, Zuqui fue tajante al desmentir una eventual salida anticipada.

"Hay un cariño mutuo con mi anterior club y no lo podemos negar, pero quiero aclarar que estoy muy contento y feliz en este club tan grande. Mi objetivo es dar lo mejor de mí para meter al equipo en la Libertadores. Siempre mi idea fue renovar por un año y medio y terminé firmando hasta fin de año, eso refleja que estoy a gusto acá. Mi cabeza está en la UC", enfatizó.

Finalmente, el argentino insistió en sus ambiciones en San Carlos de Apoquindo: "El objetivo que tengo personalmente y que siempre quise es poder salir campeón con este club. A veces las cosas no se dan como uno quiere, pero uno siempre exige más. Tenemos que dejar a la institución en los puestos de arriba en todas las competencias que nos toque jugar", cerró.