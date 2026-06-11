Arce y Hormazábal se sumaron a las prácticas de la U tras volver de la gira europea con La Roja

Agustín Arce y Fabián Hormazábal se sumaron este jueves a las prácticas de Universidad de Chile, tras volver de la gira europea que tuvieron con La Roja en la fecha FIFA de junio.

Arce fue titular el sábado pasado en el amistoso contra Portugal en Oeiras, siendo reemplazado por Rodrigo Echeverría en el segundo tiempo (67'); y no tuvo acción en el partido contra RD del Congo en Orleans, Francia, este martes.

Hormazábal, por su lado, no jugó contra Portugal, y fue suplente ante los africanos, ingresando por Felipe Faúndez en el complemento (55').

Con su regreso, el técnico Fernando Gago recupera dos piezas importantes en la preparación para el duelo contra Unión La Calera, programado para el domingo a las 15:00 horas en el Estadio "Nicolás Chahuán", en la fecha 15 de la Liga de Primera.

Los azules tienen 20 puntos (y un partido pendiente), por lo que necesitan la victoria para recortar distancia con el líder Colo Colo (33).

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