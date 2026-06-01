Azul Azul estableció las comisiones de su nuevo directorio

Universidad de Chile estableció las comisiones de trabajo de su nuevo directorio, luego de la reunión realizada el viernes pasado, según informó el club en su sitio oficial.

La Comisión de Fútbol Masculino quedó integrada por Héctor Humeres, José Miguel Insulza, Aldo Marín, Roberto Nahum y Pablo Silva, mientras que la Comisión de Fútbol Femenino tendrá a Andrés Weintraub, Aldo Marín, Miguel Luis Berr, José Ramón Correa y Cristian Aubert.

En tanto, la Comisión de Fútbol Formativo estará compuesta por Miguel Luis Berr, Andrés Weintraub, Francisco Aylwin, Pablo Silva y José Miguel Insulza, y la Comisión de Auditoría Financiera por José Miguel Insulza, Pablo Silva y Cristián Aubert.

De acuerdo con los estatutos, la presidenta Cecilia Pérez puede formar parte de las cuatro comisiones.