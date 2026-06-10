Caso Sartor: Fiscalía investiga presuntas irregularidades en fichajes de Tapia y Castellón en la U

La investigación penal que lleva adelante el Ministerio Público por el denominado "Caso Sartor" y el origen de los fondos para el control de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, sumó un nuevo foco de atención luego de que nuevas indagatorias apuntan a los traspasos de futbolistas desde Huachipato a Universidad de Chile.

Según antecedentes del expediente judicial revelados por Reportajes T13, la Fiscalía busca establecer si, por ejemplo las transferencias de Ignacio Tapia y Gabriel Castellón, se realizaron bajo condiciones perjudiciales para el patrimonio de la concesionaria estudiantil y si beneficiaron a terceros vinculados a la propiedad del club.

El primer caso bajo sospecha es el de Ignacio Tapia. Azul Azul adquirió el 50 por ciento de los derechos económicos del defensor central en 2022, desembolsando una suma de 900 mil dólares.

Sin embargo, los documentos de la investigación señalan que apenas un año antes, en 2021, el 100 por ciento del pase del jugador había sido ofrecido a Universidad de Chile por 400 mil dólares. Esta notoria diferencia de montos y la reducción del porcentaje adquirido despertaron las alertas del Ministerio Público por un posible sobreprecio.

La segunda operación analizada corresponde a la llegada del guardameta Gabriel Castellón en 2024.

De acuerdo con la declaración judicial del exdirector de Azul Azul, Juan Pablo Pavez, el club universitario pagó 1,1 millones de dólares por el 50 por ciento de la carta del arquero. No obstante, la cifra que se difundió públicamente de manera oficial en su momento fue considerablemente menor, cercana a los 412 mil dólares.

La Fiscalía indaga si este flujo de transacciones entre Huachipato y Universidad de Chile pudo favorecer a personas relacionadas con la administración de Azul Azul, apuntando específicamente al exdirigente de la escuadra de Talcahuano, Victoriano Cerda, de quien se ha sospechado históricamente una vinculación con la propiedad del club laico.

Debido a estas sospechas, el reciente allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en el Centro Deportivo Azul (CDA) no se limitó a la búsqueda de información contable sobre acciones y sociedades del grupo Sartor, sino que también incluyó la incautación de contratos de jugadores, actas de directorios y documentación de transferencias específicas.