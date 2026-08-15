Cecilia Pérez sobre convenio con la U. de Chile: Creemos que tenemos cumplimiento a cabalidad

La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, se refirió al proceso de revisión del convenio entre la concesionaria y la Universidad de Chile y aseguró que desde la Sociedad Anónima consideran que han cumplido con las obligaciones establecidas en el acuerdo y su protocolo.

Pérez explicó que Azul Azul solicitó una reunión con representantes de la casa de estudios y que actualmente se encuentran coordinando las agendas para concretar la cita. Según detalló, desde la Universidad de Chile se indicó que podrán participar un máximo de cuatro representantes de la concesionaria.

"Toda la colaboración para poder mejorar el convenio. Creemos que es legítimo que ellos puedan tener la aspiración de revisarlo, es su derecho", señaló la dirigenta, quien manifestó la disposición de Azul Azul para analizar los aspectos que sean planteados por la Universidad y los que consideren en que haya "incumplimientos", según su criterio.

Cecilia Pérez abordó el cumplimiento del convenio entre Azul Azul y la U

La presidenta de la concesionaria también fijó la posición de Azul Azul respecto del cumplimiento del acuerdo y sostuvo que "nosotros creemos que tenemos cumplimiento a cabalidad con el protocolo y el convenio".

Pérez agregó que existe disposición para revisar aquellos aspectos en los que la Universidad de Chile estime que puede existir algún incumplimiento y valoró la posibilidad de concretar la reunión entre ambas partes.

De todas formas, sostuvo que Azul Azul esperará contar con un informe final antes de entregar una respuesta formal. "Si no está el informe final, nosotros no podemos, creo yo, responder a él sino por los canales oficiales como corresponde", afirmó.

En otro tema, Pérez apuntó que Lucas Assadi maneja "interés de hartos equipos" y que su contrato "tiene una cláusula de salida que cada oferta tiene que cumplir".

La Casa de Estudios Universidad de Chile anunció que sostendrá una reunión con el liquidador de Sartor.