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Cecilia Pérez: "Un hincha de U. de Chile no atenta contra su propio equipo"

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
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Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, analizó la resolución de completar el suspendido cruce de octavos por Copa Chile entre Everton y Universidad de Chile en el Nacional este domingo, recinto y jornada donde también se jugará la revancha horas más tarde. Así mismo precisó que quienes lanzaron las bengalas en Sausalito "no son hinchas de Universidad de Chile, porque uno de U. de Chile hincha no atenta contra su propio equipo".

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