Jorge "Peineta" Garcés, histórico DT del fútbol chileno, conversó con Cooperativa Deportes y recordó a Reinaldo Sánchez, expresidente de Santiago Wanderers que falleció a sus 81 años.

El "Peineta" campeón en 2001 bajo la presidencia del empresario microbusero, señaló que "lo que el fue para Wanderers y el fútbol chileno; fue extraordinario", ya que "salvó el fútbol chileno" con la creación del Canal del Fútbol.

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