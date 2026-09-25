"Error de manipulación": La excusa desde Los de Abajo por los incidentes en Sausalito

A través de redes sociales, desde la barra brava de Universidad de Chile, 'Los de Abajo', atribuyeron los incidentes y suspensión de su partido ante Everton a un "error de manipulación" que terminó con bengalas cayendo en la cancha y una tribuna del Estadio Sausalito.

La facción regional 'Los de Abajo V Región' asumió la responsabilidad de lo ocurrido: "Como cada año que la U visita nuestra región, nos encargamos de organizar una fiesta para recibir al club. El día de ayer lamentablemente por un error de manipulación se vio afectada la continuidad del partido", indicaron sobre el uso de pirotecnia, que legalmente está prohibida.

"Dejamos en claro que nunca fue nuestra intención detener el partido, realizar algún tipo de protesta o dañar algún asistente", cerró el grupo barrista.

Por su parte, la rama principal de la barra azul se desmarcó de lo ocurrido: "Esta acción no fue concertada por nosotros, ni tampoco una acción de protesta. Comprendemos la rabia y frustración sobre las consecuencias que trajo y tomaremos las medidas necesarias para que una situación como esta no vuelva a ocurrir nunca más".

"El aliento y la fiesta que merece la U no puede terminan nunca más en hechos de violencia que pongan en riesgo a nuestros jugadores, como a los del rival, al público y a todos quienes forman parte del espectáculo deportivo", señalaron en redes sociales.