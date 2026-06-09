Charles Aránguiz será baja por varias semanas en la U

La mala noticia que remeció a Universidad de Chile el pasado domingo luego de la lesión sufrida por Charles Aránguiz en el duelo ante Audax Italiano fue confirmada en las últimas horas dado que el bicampeón de América sufrió un desgarro.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el exjugador de Inter de Porto Alegre y Bayer Leverkusen estará fuera de las canchas al menos hasta finales de julio.

El jugador estará al menos cuatro semanas de recuperación, para luego dar paso al trabajo kinésico por al menos otros 15 días.

Es por ello que se prevé que Aránguiz se pierda el duelo del domingo ante Unión La Calera por la fecha 15 de la Liga de Primera, el duelo pendiente ante O'Higgins y los cinco partidos que tiene programados la U por Copa Chile entre el domingo 21 de junio y el 5 de julio.

Así, si se cumplen los plazos el retorno a las canchas de Aránguiz será ante Audax, el 27 de julio por la fecha 16 de la Liga.