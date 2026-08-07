Clark también evadió preguntas sobre reunión con Kiblisky: Hablaré después de la defensa

En la continuación del Caso Sartor, Michael Clark, expresidente y controlador de Azul Azul, evitó referirse a vínculos comerciales y una reunión que sostuvo con Patricio Kiblisky y representación de Carlos Heller antes de la venta de la firma concesionaria a cargo del club Universidad de Chile.

El noticiero "24 Horas" de TVN anteriormente había expuesto parte de la declaración judiciale de Clark donde revelaba conversaciones de Carlos Heller y Kiblisbky antes de la venta de Azul Azul a Sartor en marzo de 2021. Según el noticiero, la operación incluyó un préstamo cercano a los 8 mil millones de pesos con Victoriano Cerda y Kiblisky, y Cristian Aubert como vínculo.

Este viernes el referido programa trató de conversar con Clark en el inicio de una nueva jornada de audiencias en Tribunales, pero el expresidente de la U evadió el tema.

"Como dije, (hablaré) después de la declaración, después de la defensa el día lunes. Hemos ido cuatro veces a declarar, cada vez que el Ministerio Público lo ha requerido, he ido", señaló.

Según el fragmento filtrado de la declaración de Clark, que a su vez tenía vínculos comerciales con Cerda y Marcelo Pesce, hubo comunicación previa entre Heller y Kiblisky para conversar sobre el eventual traspaso.

"A fines de 2019 el señor Aubert, encomendado por Heller, contactó a Patricio Kiblisky para comentarle sobre la posibilidad de inversión. Kiblisky, a su vez, nos transmitió a Sartor y a mí, lo que derivó en una reunión. En dicha reunión Aubert explicó la realidad del club y la oportunidad de inversión", señaló Clark.

Dentro de los exdirectores de Azul Azul contactados por el espacio de TVN, Juan Pablo Pavez dijo: "He escuchado muchas veces de un famoso Zoom donde participa con Kiblisky y Clark para que (Heller) le vendan el club y eso se va a ratificar. Eso apuntaría a la punta (del iceberg)".

Otra parte de la declaración judicial de Clark lo confirmó: "Se le preguntó a Aubert si estaría dispuesto a encabezar la supervisión de la gerencia general de Azul Azul y a presidir el directorio en una nueva etapa, a lo que respondió afirmativamente. Esto es precisamente lo que ocurrió con posterioridad y su participación fue considerada esencial. En esa reunión estuvimos Patricio Kiblisky, Cristian Aubert y yo".